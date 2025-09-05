Сингапурските авиолинии обявиха турбуленцията за сериозна заплаха по време на полет

Сингапур стана първата държава, която класифицира силната въздушна турбуленция като основна заплаха по време на полет след два инцидента с нейни самолети миналата година, при които един пътник загина, а десетки бяха ранени.

Рязко променящите се ветрове, невидими за радара, които разтърсват пътуващите самолети без предупреждение, станаха толкова сериозни, че явлението трябва да бъде класифицирано като „риск за оперативната безопасност на държавно ниво“, заяви Гражданската авиационна администрация на Сингапур (CAAS). Това го поставя в същата категория като заплахата от сблъсъци във въздуха и неразрешени нахлувания на пистите.

Изменението на климата е основната причина за нарастващия брой преминавания през турбуленция в чист въздух по света през последното десетилетие. Тя се превърна във водеща причина за наранявания по време на полет на пътници и екипаж в световен мащаб.

Boeing 777 на Singapore Airlines, летящ от Лондон до Сингапур, стана жертва на един от най-тежките инциденти през май миналата година. Над Бирма той влетя в бурни въздушни течения, които разтърсиха самолета, хвърляйки пътниците без колани и персонал из кабината и към тавана, а след това на пода. 73-годишен британец почина от сърдечен удар, а десетки бяха ранени.

През септември миналата година пътник и член на кабинния екипаж бяха ранени при полет, летящ за Гуанджоу, който попадна в турбуленция над Хонконг.

„Неотдавнашната поредица от сериозни инциденти, свързани с авиационната безопасност, по света е навременно напомняне, че трябва да бъдем бдителни и да не приемаме безопасността за даденост“, каза Хан Кок Хуан, генерален директор на CAAS, докато органът определя 45 действия за своите национални авиокомпании.

Други азиатски авиокомпании промениха процедурите на екипажа, като например методите за сервиране на топли напитки и по-широко използване на знака за предпазен колан. Korean Air спря да сервира инстантни юфка рамен, за да избегне изгаряния.

В Съединените щати миналата седмица двама пътници на полет на United Express бяха изпратени в болница, а 37 други получиха медицинска помощ, след като самолет попадна в силна турбуленция над Тексас. В САЩ най-малко 163 души са претърпели сериозни наранявания от турбуленция между 2009 и 2022 г.

Сингапур се присъедини към Корея и Япония миналата година, като настоя Международната организация за гражданска авиация да признае изрично турбуленцията като заплаха в своя глобален план за авиационна безопасност до 2026 г. и да проправи пътя за по-строго регулиране и изследвания.

Глобални организации координират действията си по отношение на турбуленцията. Международната асоциация за въздушен транспорт има програма „Осъзнаване на турбуленцията“, която позволява на самолетите да споделят данни за турбуленцията с близки самолети.

Разработва се изкуствен интелект, който да предвижда опасни промени в струйните течения, тесните течения от бързо течащ въздух на около 30 000 фута височина, в които се движат самолетите. Потоците, които се движат от запад на изток, се захранват от разликите в температурата на въздушните маси.

Проучванията показват, че по-екстремното време, причинено от изменението на климата, създава по-силни промени в скоростта и посоката на вятъра или срязване на вятъра, включващи струйните течения. Увеличението на въздушния трафик през последните десетилетия допринесе за увеличаването на случаите на турбулентност в чист въздух, тъй като все повече самолети прелитат през коридорите, предразположени към турбулентност; например над Северния Атлантик и Азия.