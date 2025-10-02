От филмовата ни класика можем да вземем умението да се разказват добри истории

Bulgaria ON AIR продължава "Великото ни телевизионно наследство“ с нов сезон български класики. "Умирай само в краен случай" и още култови заглавия връщат зрителите към златните страници на киното.

"От този жанр - криминалния, детективския, шпионския - има много богато наследство, което по някакъв начин беше прекъснато през годините, за съжаление. Тъй като се гледа на този жанр с известна доза надменност - той е масовият, по-лекият жанр - заради това по-рядко се излъчва или по-рядко се набляга върху него. Но той има своето място в развитието на българското кино и телевизионния сериал. Много от тези филми са направени от добри режисьори, сценаристи и прекрасни актьори, но са и част от историята на киното, от един идеологически наратив на властта", каза сценаристът и кинокритик Деян Статулов в "България сутрин".

Днес, според кинокритика, от тези филми можем да вземем най-вече умението да се разказват добри истории. В основата на всяка успешна продукция стои сценарият, убеден е той.

"Това, което ни липсва - и то не е само в този жанр - е преди всичко добрият сценарий. В основата на един добър филм, независимо дали е за кино, или телевизия, трябва да стои една силна история. Когато двама души се срещнат на улицата и си говорят за кино, първият въпрос е: "За какво се разказва този филм?". Това интересува зрителя", каза още Статулов пред Bulgaria ON AIR.

Като пример за съвременен успех в жанра той посочи сериала "Под прикритие“, макар че той е по-близо до гангстерската драма, отколкото до класическото шпионско кино.

Според него би било интересно днес да се създадат сюжети, вдъхновени от реалния шпионски живот в България през последните десетилетия.