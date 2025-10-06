В определени сектори бизнесът изпитва недостиг на кадри

Бизнесът и образованието трябва да вървят ръка за ръка, но какво се случва на пазара на труда? Институтът за пазарна икономика (ИПИ) отчита спад на заетостта сред младите хора и нискоквалифицираните работници, това показват и данните на НСИ за второто тримесечие на годината.

"Предизвикателствата са в няколко основни посоки. Ако започнем с групата на икономическите предизвикателства, това е трендът на постоянен ръст на разходите за възнаграждения и труд, без директна връзка с производителността", коментира ръководителят "Човешки ресурси" в един от най-големите играчи в ритейл сектора у нас Анна Панчева в специалния мулти-платформен проект на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Пазарът на труда и еврото".

На второ място тя изтъкна демографските предизвикателства.

"Всички тенденции показват значителен недостиг в конкретни сектори и реална невъзможност на бизнеса да покрие нуждите си. Тази част е свързана с около 180 000 в момента регистрирани безработни, с безработица у нас, която е почти 2,5-3% под средната за Европа. За големите градове казва ясно, че няма безработни", обясни Панчева.

Според нея третата група предизвикателства са географските, като допълни, че има региони, които се движат на различна скорост.

Как се задържат кадри

"Има потенциал в зоната на работодателите - да създаваме нужната среда за младите хора, но има и сериозна зона в страната - образование. Трета посока категорично е дуалното образование и в средните училища", смята тя.

По думите на Панчева при преминаването ни към Еврозоната ще се даде ход на по-голяма прозрачност.

