Тенденции при парфюмите за есента

Почти никоя дама не излиза без парфюм, особено когато отива на важно събитие. Редовно говорим за тенденции при дрехи, грим, обувки, чанти, аксесоари, маникюри, но в последно време често се проследяват и тенденциите при ароматите. Кои парфюми превземат есента? Вижте тенденциите, според американското издание на "Cosmopolitan".

Зрели плодове

Плодовите нотки са хит от няколко години насам, а сега стават още по-зрели, пищни, ароматни. Например, комбинираме модерните в последно време череша и ябълка с кожа и дървесина, дори с мускус. Залагаме на плодови парфюми с дълбоки аромати. Може черешата да се смеси и със синя слива, черна череша, бренди, абанос, за по-наситен, лакиран, секси аромат. Ябълките са много популярни тази есен. Те са по-свежи, хрупкави, тръпчиви. С този аромат се показвате като весели, игриви, лъчезарни.

Вкусни, пикантни, силни аромати

И друга част от кухнята завладява света на парфюмите. Както през пролетта са модерни флоралните аромати, така през есента са хит наситените, вкусни, пикантни, интензивни миризми. Става дума за парфюми, които миришат на подправки, пикантни храни, кафе, тъмни шоколади, билки и т.н. Сладникавите аромати си тръгват. Залагаме на ванилия, кожа, шафран, мед, шоколад, маршмелоу, кафе, кокос, фурми, чушка, кедър, бамбук, кехлибар - смесица от някои от тях и т.н. Това са изискани и интересни парфюми, с които сте елегантни. Ароматът им ни навява уют.

