Притеснително: Дъждовете не напълниха язовир „Йовковци”

Колкото вода влиза, толкова и излиза

06.10.2025 | 14:33 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Обилните дъждове през последните дни помогнаха за повишаване нивото на реките, но не и на язовир „Йовковци”. Ползата за водоема бе, че поне в петък, 3 октомври, когато валя почти непрекъснато, дъждът успя да компенсира средноденонощния разход. Или, колкото влиза, толкова и излиза.

На този ден според бюлетина на МОСВ полезният обем на язовира е дори под 52 % и е 51,55%, колкото е бил и предния ден, пишат от MeteoBalkans. 

В „търсене” на водата все повече гласове се надигат срещу безразборната сеч на горите в Балкана, особено в Еленско. Наказани все още няма, но  резултатът вече е видим за всички. Нивото на язовира се вдига само при валежи, които за съжаление са все по-голяма рядкост.

