Мост, ремонтиран след потопа през 2023 г. край Царево, се срути отново

Шофьорите могат да използват обходен маршрут през село Визица и местността Босна

06.10.2025 | 14:25 ч. 10

Мостът на река Изгревска по пътя II-99, намиращ се след село Изгрев в посока Малко Търново, е с компрометирана конструкция и е затворен за движение след проливните дъждове и последвалите наводнения в региона от последните дни, предаде БГНЕС.

Съоръжението, което е ключова връзка в района, е с нарушена цялост, което наложи незабавното спиране на трафика.

Това е втори подобен инцидент с моста в рамките на две години. Припомняме, че съоръжението беше сериозно компрометирано и при големите наводнения през 2023 г., след което беше извършен частичен ремонт.

В момента екипи на Агенция "Пътна инфраструктура" и Областното пътно управление извършват оглед на щетите, за да оценят състоянието на моста. След обследването ще бъдат предприети необходимите действия за неговото възстановяване и ще бъде взето решение за изграждането на ново съоръжение, което да гарантира безопасността на пътуващите.

До възстановяването на движението шофьорите могат да използват обходен маршрут през село Визица и местността Босна. Властите призовават за шофиране с повишено внимание и спазване на временната организация на движение.

Община Царево активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за опасно време и призова жителите и гостите от заливаемите зони да напуснат домовете си до четвъртък, като при нужда могат да се обърнат към администрацията за настаняване. При влошаване на обстановката училищата и детските градини ще бъдат затворени, а Общинският щаб ще заседава денонощно. Гражданите се призовават да не излизат безцелно и да спазват инструкциите на МВР и пожарната служба.

мост срутване Царево бедствие наводнение АПИ
