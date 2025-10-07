Меркурий в Скорпион разтърсва живота на 4 зодии

Планетата на комуникациите, технологиите и правилата влезе във водния знак Скорпион на 6-и октомври и ще остане там до 29-и октомври. Транзитът носи интуиция, честна комуникация и силни емоционални разкрития. За 4 зодии периодът е много специален. Те се завръщат по-силни, виждат нещата ясно и постигат победи. Ето кои са, според "Telegrafi".

Скорпион

Меркурий влиза в техния знак и е нормално да са най-повлияни от това събитие. Най-накрая получават облекчение и яснота, за които копнеят от дълго време. Но Марс също е в техния знак и трябва да внимават как говорят. Емоциите сега са силни. Това е период, който им носи кураж, просветление, така че да използват тази енергия, за да създадат нови връзки и да помагат на околните. Ще научат много от комуникацията и ще съберат увереност да говорят открито за чувствата си.

Телец

Ако са се чувствали несигурни във връзките, сега получават емоционална яснота. Меркурий в Скорпион директно влияе на връзките им. След напрегнат период, ще усетят облекчение. Така задълбочават отношенията и в тях има повече искреност. Необвързаните - това е период за нови запознанства и емоционална дълбочина. Но нека ни прибързват. Комуникацията с колелгите на работа също се подобрява. Да очакват подобрения в личните връзки и приятелствата до края на месеца, и важно сдобряване.

