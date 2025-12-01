8 начина да носите прическа "на етажи" - модерна многопластова визия

Прическата „вълк“ за жени продължава да бъде една от най-търсените и универсални в момента. Тази комбинация от класическия „кефал“ (на английски mullet) от 70-те и подстрижката на етажи печели тези, които искат визия, пълна с движение, обем и бунтарски щрих, който не остава незабелязан. Успехът ѝ се крие във факта, че се адаптира към практически всеки тип коса и може да бъде напълно персонализирана.

През последните месеци тази многопластова прическа се разви в множество версии, способни да паснат на различни дължини, текстури и характери. От по-естествени варианти до ултрадръзки стилове, прическа „вълк“ се превърна в перфектния съюзник за тези, които искат да освежат визията си, без да жертват комфорта. По-долу разглеждаме осем начина да я носите, които са хит този сезон.

1. Класическа версия

Класическата прическа тип „вълк“ е оригиналният стил, който популяризира тази прическа и остава основен елемент. Идеална за права или полуправа коса, отвореният ѝ бретон и стратегическите пластове добавят обем, движение и текстура, без да е необходимо сложно стилизиране. Тази прическа позволява небрежен, но елегантен завършек, идеален за тези, които искат бунтарски вид с много стил и характер.

2. В прическа тип „боб“

Тази версия съчетава класическия къс боб с характерните пластове на прическа тип „вълк“, което води до младежки и модерен стил. Тя поддържа елегантната структура на боба, но добавя текстура и обем, които придават динамика на косата. Тя е идеална за тези, които търсят изискан вид, без да губят усещането за свобода и движение, което определя прическа тип „вълк“. Също така позволява експериментиране с различни завършеци.

