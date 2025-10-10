"Чужденецът" откри фестивала "Синелибри" в София

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 10 / 10

С аудио-визуален спектакъл под мотото "Пяната на дните: Проекции на действителността" се откри тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата кино-литературният фестивал "Синелибри".

Режисьор и сценарист на пърформанса е Илина Перянова. Премиерно беше излъчен новият филм на Франсоа Озон "Чужденецът", адаптация на едноименния роман на Албер Камю. Лентата беше показана за първи път на наскоро провелия се фестивал във Венеция.

"Най-доброто кино в световен мащаб, базирано и обвързано с книги, литература, писатели. Най-вече най-доброто кино от цял свят пристига в България", каза преди откриването организаторът на "Синелибри" Жаклин Вагенщайн.

Специални гости на "Синелибри", който ще продължи до 3 ноември, ще бъдат режисьорът Агнешка Холанд, италианският актьор Тони Сервило и певицата Силви Вартан.

"В София е още по-празнично посрещането на фестивала, предлагаме богата програма от европейски филми от най-добрите фестивали в света. Хората имат голям интерес към тези различни по жанр филми", сподели пиарът на фестивала Юлия Владимирова.

Програмата включва литературни екранизации, селектирани от най-престижните международни форуми като Кан, Венеция, Берлин и Торонто, като над 90% от филмите ще имат национални премиери.

"Синелибри 2025" ще се проведе в градовете София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора.