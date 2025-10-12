IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Археологическа находка: Откриха каменен чук на 9000 години

Учените отбелязват, че подобен артефакт е изключително рядко откритие

12.10.2025 | 01:10 ч. 0
Снимка: Pixabay

Според Science Norway, археолози са открили уникален артефакт от ранния мезолит в Норвегия. По време на разкопки в източната община Хортен е открит рядък каменен чук, отпреди приблизително 9000 години. Предметът е внимателно изработена с пробит отвор за дръжката. „Беше кръгъл, леко овален, с ясен пробит отвор в центъра“, обясни директорът на разкопките Силе Хорстад от Музея за културна история. „Очевидно е направен от човек“. 

Учените отбелязват, че подобна находка е изключително рядка, тъй като непокътнатите чукове рядко оцеляват. „Едната страна показва признаци на износване и отчупване, което показва използването му като инструмент. Това е по същество истински каменен чук“, добави Хорстад. 

В допълнение към находката, изследователите са открили останки от жилище с площ от десет квадратни метра и над пет хиляди артефакта на мястото на селището, включително животински кости, фрагменти от рибарски кукички и инструменти. Особен интерес представлява миниатюрен инструмент от планински кристал, свидетелстващ за високото ниво на майсторство на древните жители на Норвегия, пише БГНЕС.

археолози каменен чук
