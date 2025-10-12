Кога ще свърши Вселената?

Ако Големият взрив е бил началото на всичко, което познаваме, тогава „Голямото свиване“ може да е последният акт в историята на Вселената.

Ново проучване на професор Хенри Тай от Корнелския университет предполага, че след приблизително 20 милиарда години нашата Вселена ще спре да се разширява и ще започне да се свива. Според учения, ускореното разширяване на Космоса, наблюдавано сега, може да е само временно. След фаза на забавяне Вселената ще започне обратен процес, при който цялата материя и енергия отново ще се слеят в една единствена, свръхплътна точка. Този сценарий е наречен „Голямото схрускване“.

„За всеки живот е важно да знаем как започва и как завършва. Същото важи и за нашата Вселена“, отбеляза професор Тай. „Вече знаем, че е имала начало. Сега може би става ясно, че ще има и край“. В продължение на десетилетия теорията за „Голямото свиване“ губи популярност след откриването на тъмната енергия, за която се смяташе, че безкрайно ускорява разширяването на Вселената.

Нови данни от най-голямата карта на галактики и квазари обаче показват, че тъмната енергия може да се променя – тя отслабва с напредване на възрастта на Вселената. Екипът на Тай предположи, че тъмната енергия може да бъде смесена форма – отчасти постоянна космическа константа и отчасти енергията на аксионите, хипотетични ултралеки частици, които могат да образуват тъмна материя. Именно тази комбинация, според изчисленията на учените, в крайна сметка ще доведе до повторна победа на гравитацията и Вселената ще започне да се свива отново.

„Показахме не само, че колапсът е възможен, но и кога и как може да се случи“, обясни Тай, цитиран от БГНЕС.