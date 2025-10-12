Колизеумът е имал таен тунел

Археолози откриха, че Колизеумът в древния Рим е имал таен тунел, скрит от обществеността. Става дума за подземен ВИП проход, който е позволявал на римските императори да напускат арената незабелязано. Експертите смятат, че е създаден между първи и втори век след Христа - или десетилетия след построяването на Колизеума.

Според британския в. „Дейли мейл“ този проход сега е отворен за обществеността, което позволява на посетителите да се разхождат по същите пътеки, по които са вървели римските императори. Днес тунелът е дълъг приблизително 55 метра. Преди 2000 години е бил по-дълъг, но преди век част от него е била разрушена по време на монтажа на канализационни тръби.

Тунелът води до императорската ложа, главното място на южната трибуна на Колизеума. Той е минавал под трибуните и дори под земята, позволявайки на императора да излезе незабелязано.

Смята се също, че е позволявал на императора да посещава гладиатори преди битка в близката им зала Лудус Магнус, престижно училище за обучение на гладиатори. Археолозите са кръстили тунела на един от римските императори, които вероятно са го използвали: император Комод, един от най-неефективните владетели на империята, който обикновено се биел на арената. „Комод не е имал необходимото положение, за да се чувства комфортно като император – бил е твърде млад, не е имал достатъчно военни постижения и не е бил изключителен оратор – затова се е опитал да компенсира това с показна демонстрация на мъжественост“, каза д-р Андрю Силет от катедрата по класически науки на Оксфордския университет пред „Дейли мейл“.

Римският Колизеум е една от най-известните исторически забележителности в света. Всеки турист се стреми да го посети поне веднъж, пише БГНЕС.