Учени направиха сензационно откритие в мантията под Тихия океан

Международен екип от геофизици е направил сензационно откритие в долната мантия на Земята под Тихия океан. Използвайки пълна инверсия на вълновата форма и суперкомпютри, изследователите са открили структури, които не би трябвало да са там според настоящите модели – фрагменти, наподобяващи тектонични плочи в региони без доказателства за субдукция, съобщава ECONews. Субдукцията е процес, при който една тектонична плоча се подпъхва под друга.

Западната част на Тихи океан е най-голямата изненада: сеизмичните вълнови сигнали показват наличието на аномалии, които биха могли да бъдат останки от субдуцирани плочи на възраст над 200 милиона години, първични мантийни региони или клъстери от богати на желязо скали.

Свързани статии Археологическа находка: Откриха каменен чук на 9000 години

Професор Андреас Фихтнер от ETH Zurich сравни откритието с лекар, който внезапно вижда артерия там, където не я е очаквал: „Точно така третираме новите структури в мантията“. Въпреки че това откритие се случва дълбоко под повърхността, то има преки последици за разбирането на образуването на вулканични горещи точки, топлинните потоци и движението на тектоничните плочи.

Следващата стъпка на изследователите ще бъде да комбинират сеизмични данни с лабораторни експерименти и още по-прецизни суперкомпютърни модели, за да разгадаят тези загадъчни структури на Земята.