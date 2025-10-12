IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Учени направиха сензационно откритие в мантията под Тихия океан

Какво е мистериозното разкритие?

12.10.2025 | 02:00 ч. 1
Снимка: Pixabay

Международен екип от геофизици е направил сензационно откритие в долната мантия на Земята под Тихия океан. Използвайки пълна инверсия на вълновата форма и суперкомпютри, изследователите са открили структури, които не би трябвало да са там според настоящите модели – фрагменти, наподобяващи тектонични плочи в региони без доказателства за субдукция, съобщава ECONews. Субдукцията е процес, при който една тектонична плоча се подпъхва под друга.

Западната част на Тихи океан е най-голямата изненада: сеизмичните вълнови сигнали показват наличието на аномалии, които биха могли да бъдат останки от субдуцирани плочи на възраст над 200 милиона години, първични мантийни региони или клъстери от богати на желязо скали. 

Професор Андреас Фихтнер от ETH Zurich сравни откритието с лекар, който внезапно вижда артерия там, където не я е очаквал: „Точно така третираме новите структури в мантията“. Въпреки че това откритие се случва дълбоко под повърхността, то има преки последици за разбирането на образуването на вулканични горещи точки, топлинните потоци и движението на тектоничните плочи. 

Следващата стъпка на изследователите ще бъде да комбинират сеизмични данни с лабораторни експерименти и още по-прецизни суперкомпютърни модели, за да разгадаят тези загадъчни структури на Земята.

Тихия океан откритие мантия
