Зеленски одобри нови санкции срещу Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа нов пакет от санкции, насочени срещу руски физически и юридически лица, като по този начин синхронизира последните мерки на Киев с вече наложените от Япония, съобщава „Киев индепендънт“.

„Санкции бяха наложени на осем физически лица и 14 юридически лица, замесени в подкрепа на руската военна машина и заобикаляне на санкциите“, се казва в изявлението, публикувано на официалния сайт на президентството.

От офиса на Зеленски подчертават, че този ход е част от по-широките усилия на Украйна да координира икономическия натиск върху Москва с международните си партньори, включително Япония, която обяви свой пакет от санкции срещу Русия на 12 септември.

„От юни тази година Украйна вече прие осем пакета санкции и ги синхронизира със Съединените щати, Канада, Обединеното кралство и Япония, както и с всички санкционни пакети на Европейския съюз“, се допълва още в съобщението.

Новите ограничения увеличават общия брой на санкционираните до 281 физически лица и 633 юридически лица заради връзки с руския военно-индустриален комплекс, финансови институции и дейност в окупираните украински територии.

„Общо Украйна е наложила ограничения на 281 физически лица и 633 юридически лица, свързани с руския военно-индустриален комплекс, руската финансова и банкова система, обслужването на окупатора в временно окупираните територии на Украйна, както и на онези, замесени в заобикаляне на санкциите, експлоатация на т.нар. руски „сенчест флот“ и отвличане на украински деца“, гласи още изявлението.

Президентската администрация подчерта, че координацията със съюзниците е ключова за санкционната политика на Украйна и за осигуряване на максимален натиск върху Русия: „Синхронизацията на санкциите с партньорите е от голямо значение за предотвратяване на тяхното заобикаляне и за увеличаване на икономическия натиск върху Русия. Украйна разчита на пълна синхронизация на нашите санкции в юрисдикциите на партньорските държави.“

Тези мерки са част от продължаващата стратегия на Украйна да изолира Русия икономически и дипломатически на фона на пълномащабната инвазия на Москва, започнала през февруари 2022 г., пише БГНЕС.