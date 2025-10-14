Коцев: Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, е отслабена в цяла Европа

“Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа“, заяви кметът на Варна, Благомир Коцев, в писмо към членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на “Продължаваме промяната“.

Ако не беше несправедливо държан в ареста вече повече от три месеца, днес в Брюксел Благомир Коцев трябваше да бъде докладчик на заседанието на Комитета, посочват още от ПП.

Писмото от ареста беше прочетено от общинския съветник от Варна София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Благомир Коцев. От своя страна председателят на групата на “Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите - Франсоа Декостер, се обърна към София Колева и каза да предаде на Благомир Коцев, че неговата битка е тяхна битка и се надяват скоро да се върне сред тях.

Днес се обръщам към вас не от конферентната зала, където се надявах да застана сред вас, а от затворническа килия в собствената ми страна – България, се посочва в писмото на Коцев. Говоря не само като демократично избран кмет и гражданин на Европейския съюз, но и като представител на всички, които вярват в свободата, прозрачността и върховенството на закона.

В писмото се посочва, че през ноември 2023 г., на местните избори, варненци са поверили своя вот на тяхната споделена визия за реформи, откритост и модернизация. Новата администрация започна да се справя с дългогодишни проблеми, да премахва монополи и да възстановява справедливостта в обществените поръчки. Тези усилия бързо предизвикаха съпротива от онези, които се бяха настанили удобно в сянката на корупцията, посочва кметът.

През юли 2024 г. беше започнато политически мотивирано разследване срещу същата тази администрация, основано на твърдения на лица, свързани с предишната администрация и с управляващия елит на България. Последва театрален арест, извършен от десетки правителствени агенти - акт, целящ да сплаши не само мен, кмет от опозицията, но и цялото движение за промяна в България, пише още в съобщението.

Коцев посочва още, че са използвани фалшиви обвинения в корупция, за да се оправдае задържането без достоверни доказателства. Свидетели в последствие заявиха, че показанията им са били изтръгнати под натиск или в замяна на лични облаги. И все пак, българските съдилища продължават да игнорират фактите и презумпцията за невинност, пише още в писмото му.

По думите на Коцев този случай не касае само един човек и става въпрос за състоянието на демокрацията и правосъдието в България – член на Европейския съюз, където политическите репресии отново рискуват да се превърнат в инструмент за управление. Тези, които се противопоставят на дълбоките властови мрежи, на олигархичните интереси и техните политически покровители са подложени на натиск, сплашване или лишаване от свобода, пише той. В края на писмото Коцев посочва, че случващото се в България засяга всички. Той благодари на Европейския комитет на регионите, че са до жителите на Варна и се застъпват за демокрацията.

На 10 октомври Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели. / БТА