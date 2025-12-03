Сити победи Фулъм в луд мач с девет гола

Голово шоу, съчетано с попадение №100 на норвежкия терминатор на "Манчестър Сити" Ерлинг Браут Холанд в английската Висша лига, се разигра на стадион "Крейвън Котидж" в Лондон.

Там гражданите поведоха с 5:1 и успяха да устискат победата въпреки напъна на домакините от Фулъм, довел резултата до 5:4.

В срещата от 14-ия кръг Холанд откри резултат в 17-ата мин. Тижани Райндерс (37) и Фил Фодън (44) направиха 3:0 за "Сити".

Емил Смит Роу намали изоставането на "Фулъм" точно преди почивката. Пак Фодън (48) и Сандер Берге (55-автогол) доведоха резултата до 5:1.

Домакините обаче чрез Алекс Айоби (52) и Самуел Чуквуезе (72, 78) притиснаха здраво гостите. Головото шоу обаче спря дотук.

Така "Сити" се приближи на 2 точки от лидера "Арсенал", който обаче е с мач по-малко.

"Фулъм" е 15-и със 17 т.

Холанд успя за 111 мача да стигне до кота 100 гола в най-силното първенство в света. Така той счупи рекорда на Алън Шиърър, на когото му трябваха 124 срещи за целта.