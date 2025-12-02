Секретни документи: Русия готви екологична катастрофа в Украйна, която ще засегне тежко и България

След освобождението на Херсон, руските войски поеха курс към систематични удари по града, за да тероризират местното население. Към ноември в областния център е буквален ад поради постоянните атаки с дронове и артилерия. Според украинските отбранителни сили, само през октомври са регистрирани над 9000 удара с дронове FPV в посока Херсон.

Военните престъпници умишлено преследват цивилни: прелитат през прозорци на къщи, атакуват хора по улиците, насочват се към микробуси, линейки, спасителни екипи и хуманитарни мисии. Освен това, окупаторите изстрелват по 1500–1600 артилерийски снаряда по Херсонска област всеки ден, а броят на атаките с управляеми авиобомби се е увеличил от 250 през септември до над 550 през октомври. След като не успя да превземе града със сила, Русия е подготвила изключително брутално военно престъпление срещу цивилното население. Ако агресорът не бъде спрян, катастрофалните последици ще се усетят в целия Черноморски регион.

Украинската медия Channel 24 е получила прихваната бойна заповед от хакерската група "256 Кибератака", според която части на руската армия се готвят да засилят мащабните военни престъпления в Херсон. Документът е намерен в служебната кореспонденция на майор Алексей Яценко от 98-ма въздушно-десантна дивизия.

Кореспонденцията на офицера показва, че Кремъл не само иска да превърне голям град в изгорена земя, но и да създаде мащабна екологична катастрофа, която ще се усети в Турция, Румъния и България.

Руснаци имат амбициозни планове за преминаване през Днепър

Анализ на кореспонденцията и облачното хранилище на Яценко показва, че майорът служи в окупационната армия като мобилизиран войник в 331-ви парашутен полк, който принадлежи към 98-ма въздушно-десантна дивизия. Преди да бъде преразпределена в Херсонска област, тази дивизия дълго време е участвала в боеве в Донбас: преди Часов Яр, тя е участвала в кървавата битка за Бахмут, където руската тактика е включвала пълното унищожение на града.

В началото на есента на 2025 г. полкът в състава на дивизията е прехвърлен в Херсонско направление, както съобщават анализатори на Института за изследване на войната. Следователно е напълно възможно висшето военно-политическо командване на Русия да е решило да разположи тази групировка на левия бряг на Днепър поради опита ѝ в унищожаването на инфраструктурни съоръжения и превръщането на голяма агломерация в изгорена земя.

Според документи от имейла на Яценко, окупаторите планират да преминат Днепър и да превземат микрорайона Корабел. Причината е, че според съветските карти, използвани от руските окупатори, този жилищен район се намира на Карантинния остров. Едновременно с щурмовите операции руснаците възнамеряват да увеличат атаките срещу енергийната инфраструктура и пречиствателните съоръжения на регионалния център, използвайки ударни безпилотни летателни апарати и балистични ракети.

И докато плановете на противника за преминаване през Днепър изглеждат доста амбициозни и ефимерни, намерението им да засилят въздушните атаки срещу града е повече от заплашително.

Руските атаки могат да направят града необитаем

Според анализатори на ISW Русия няма достатъчно сили, за да превземе Херсон. Целта на Русия обаче е пълното унищожаване на критичната инфраструктура на града, за да го направи напълно негоден за живеене. Това е част от вече изпитан сценарий, а Херсонската областна военна администрация предупреди за подобни планове още през 2024 г.

След като руснаците унищожиха Каховската ВЕЦ и поради постоянни обстрели, енергийните и пречиствателни системи на града работят на границата на възможностите си. Сега непречистените и частично пречистени отпадъчни води надвишават максимално допустимите концентрации на минерализация, хлориди и фосфати с 1,2–4,2 пъти, според научна статия на Светлана Скок от Херсонския държавен аграрно-икономически университет. Водата на река Днепър в района, засегнат от оттичането на Херсон, е класифицирана като "много мръсна" и "изключително мръсна".

Според експерти, унищожаването на Херсонската топлоелектрическа централа и разпределителните мрежи на енергийната инфраструктура ще предизвика "ефект на доминото": прекъсванията на електрозахранването ще спрат електрозахранването на водовземните помпени станции, канализационните помпени станции и пречиствателните съоръжения за вода в рамките на минути.

По-специално, това ще означава загубата на достъп до водоснабдяване за жителите. Това също означава, че медицинските заведения няма да могат да извършват операции, да стерилизират инструменти или да провеждат диализа. Спирането на помпените станции за отпадъчни води ще доведе и до преливане на колекторите в рамките на 6–12 часа, тъй като отпадъчните води ще спрат да достигат до пречиствателните станции.

В резултат на това, гравитачните участъци от канализационната система ще прелеят и ще се спукат през тръбопроводите, 70% от които са в лошо състояние. Това се дължи на два фактора: остаряла и износена инфраструктура и невъзможност за нейното обновяване. Непрекъснатите обстрели от февруари 2022 г. насам правят дори аварийните ремонти смъртоносно опасни, да не говорим за превантивната поддръжка и възстановяването на критично износената система.

Разрушаването на пречиствателната станция Комишани (капацитет 250 хиляди м³/ден) ще доведе до директно изпускане на непречистени отпадъчни води в река Днепър. Прекратяването на биологичното пречистване ще доведе до изпускане на органични вещества, патогени и тежки метали директно в естуара на Днепър-Буг.

Днепърско-Бугският естуар — уникална екосистема с площ над 800 км², където сладководните води на Днепър се смесват с морската вода на Черно море. Това е критична зона за местата за хвърляне на хайвера на рибите, миграционните пътища на морските видове и естествената филтрация на водата чрез биофилтри (миди, стриди).

Последиците от замърсяването могат да доведат до:

унищожаване на местата за хвърляне на хайвера и загуба на цяло поколение риби;

смърт на естествените биофилтри (според учените, след разрушаването на Каховската ВЕЦ, ниската соленост и високата токсичност са намалили популациите на мидите в някои райони на Черно море с 50%);

токсично замърсяване на дънните седименти с тежки метали, което експертите считат за бомба със закъснител за екосистемата;

еутрофикация (прекомерно обогатяване на водата с хранителни вещества).

Черно море може да остане без риба до няколко години

Критичен фактор за дългосрочните последици от бедствието е близостта на Херсон до Черно море. През 2023 г. разрушаването на Каховската ВЕЦ вече причини сериозни щети на водната зона. Учените регистрираха рязко намаляване на солеността на водата и нейното цъфтене поради навлизането на големи количества микроорганизми. Руснаците отдавна събират големи количества данни за токсичните черноморски водорасли, по-специално за механизмите и последиците от внезапния цъфтеж на популациите. Една от целите на взривяването на язовир Каховка беше именно да се провокира токсично цъфтене на водорасли и да се замърсят черноморските брегове на страните от НАТО, което руснаците открито обсъждаха.

Отровените води на Днепър няма да достигнат руското крайбрежие или окупирания Крим. Системата от течения в Черно море образува така наречените "очила на Книпович": два цикъла, въртящи се обратно на часовниковата стрелка в западната и източната част на морето. Освен това, Черно море се характеризира със слаб водообмен между повърхностните и дълбоките слоеве, което води до натрупване на токсини и бавно отмиване от повърхностния слой.

Замърсените, наситени с токсини води ще бъдат отнесени към бреговете на Румъния, България и Турция.

За щастие, през 2023 г. най-лошият сценарий не се случи, тъй като Каховската ВЕЦ се намира далеч нагоре по течението на Днепър. Херсон обаче е почти в морската зона. Следователно пътят до замърсяване може да бъде значително по-кратък.

И не става въпрос само за отпадъчни води. При условия на висока концентрация, феноменът "цъфтеж на черноморските водорасли" ще доведе до развитието на цианобактерии. В Черно море има около двадесет вида цианобактерии, които отделят опасни токсини. Тези синьозелени водорасли могат внезапно да увеличат броя си (т.нар. цъфтеж на водата, цъфтеж на водораслите) и да отделят големи количества токсини, когато водата е замърсена с органични вещества. Например, синьозелените водорасли Microcystis aeruginosa отделят токсини, които увреждат черния дроб и нервната система. Изпускането на битови, селскостопански и промишлени отпадъчни води е една от основните причини, провокиращи цъфтеж на водите, а самият цъфтеж има значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, риболова, аквакултурите и др.

Токсините, отделяни по време на цъфтеж на водите в Черно море, могат да причинят значителни икономически загуби в крайбрежните страни. Основните причини включват замърсяване на морските дарове, повишена заболеваемост, както и фалит и затваряне на предприятия за аквакултури. Например, пълен колапс на търговския риболов в региона може да настъпи в рамките на 2-3 години.

Всички тези последици могат да засегнат не само Украйна, но и държавите-членки на НАТО, като част от "хибридната война" на Русия срещу Европейския съюз.

Съюзникът на Украйна Румъния ще бъде първият, който ще пострада, тъй като зоната на морето в непосредствена близост до делтата на Дунав се замърсява по два начина: директно от Дунав и чрез морски течения от украински води:

Писията, кефалът и попчетата – видове, мигриращи от украински води – ще станат опасни за консумация поради натрупването на тежки метали в рибните тъкани. Поради това румънската рибна индустрия ще губи 50–100 милиона евро годишно.

Плажовете на Констанца, Мамая и Венера-Мангалия могат да се замърсят поради токсични водорасли и "червени приливи", което ще засегне туризма и ще доведе до загуби от 200–400 милиона евро годишно.

Фермите за миди в делтата на Дунав може да изчезнат напълно, тъй като тези мекотели филтрират водата и натрупват токсини. Експертите оценяват износа на миди от Румъния на около 30 милиона евро годишно.

Преди това Украйна би могла да спаси Черно море и съседните страни дори в такава екстремна екологична ситуация. В случай на масово изпускане на непречистени отпадъчни води, те биха могли да бъдат "разредени" чрез контролирано изпускане на вода от резервоарите нагоре по течението. След разрушаването на Каховската ВЕЦ от руски ракетни удари и повредата на язовирната стена на Днепровската ХЕС в Запорожие обаче, това вече не е възможно. Единственият начин да се предотврати екологична катастрофа е да се спре агресорът, преди да е станало твърде късно.