Брижит Бардо признава: Много пъти се опитвах да се самоубия

Брижит Бардо разказва за многократните си опити да се самоубие през младостта си в нов документален филм, който ще се прожектира по кината във Франция от сряда.

"Опитах се да отнема живота си и бях спасена по чудо", казва 91-годишната екранна легенда за един от опитите си.

Тя разказва как се е борила със самотата на славата и как ѝ е било трудно да се справи със статута си на световен секс символ и икона на сексуалното освобождение през 60-те години на миналия век. Казва, че все още се бори с депресията.

"Всяка сутрин се събуждах и бях тъжна", признава тя в 90-минутния филм, озаглавен "Бардо".

Тя се появява само за кратко, небрежно облечена и заобиколена от котки и кучета в уединеното си имение в хълмовете над Сен Тропе, но гласът ѝ се чува през целия документален филм.

Бардо се отказва от актьорската си кариера през 1973 г., преди да навърши 40 години, опитвайки се да избяга от безмилостния медиен прожектор и скандалите около личния си живот. Тя обаче остава в полезрението на обществеността като активист за правата на животните.

"Не ме интересува дали хората ме помнят. Това, което наистина бих искала, е хората да помнят уважението, което дължим на животните", казва Бардо. "Колкото повече напредвам в живота си, толкова повече се страхувам от хората. Аз съм по-скоро животно, отколкото човек."

В своята бестселър автобиография от 1996 г. тя казва, че би "предпочитала да роди малко куче", отколкото син. Забележките ѝ предизвикаха съдебна битка със сина ѝ Никола-Жак Шарие и баща му, актьора Жак Шарие, след което тя беше осъдена да плати обезщетение.

В документалния филм Наоми Кембъл и Стела Маккартни коментират твърденията за расизъм, които се въртят около екранната легенда в продължение на много години. Моделът и дизайнерът казват, че са отправили обвинения към нея, а тя е признала, че е правила импулсивни забележки, за които сега съжалява, и се е извинила за всяка обида, която е причинила.

Съпругът на Бардо, Бернар д'Ормал, който също се появява във филма, е бивш съветник на покойния Жан-Мари льо Пен, основател на Националния фронт и многократно осъждан за расистки антисемитски забележки. Партията е преименувана на Национален митинг под ръководството на Марин льо Пен.

Документалният филм, режисиран от Ален Берлинер и Елора Тевене, включва ранно интервю, в което 22-годишната Бардо е попитана дали иска да продължи да прави секси филми или предпочита да стане "сериозна актриса". Тя отговаря: "Ще бъда сериозна актриса, когато остарея."

Бардо обаче вдъхновява френски интелектуалци. Симон дьо Бовоар, философът екзистенциалист, я описва като "локомотив на женската история" в есето си от 1959 г. "Синдромът на Лолита".

Бардо обаче не се определя като феминистка и изрази неприязънта си към движението MeToo в рядко телевизионно интервю по-рано тази година.

Тази седмица тя се опита да опровергае слуховете, че е тежко болна, след като е била откарана по спешност два пъти в болница от октомври.

В изявление, публикувано от нейната фондация за правата на животните, тя призова за "спокойствие" в характерно за нея откровено послание, заявявайки, че се възстановява и осъждайки "разпространението на невярна информация" от местните вестници.