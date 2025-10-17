Патрик Шварценегер и Дилън Спраус аплодираха жените си – ангели на Victoria's Secret

Патрик Шварценегер се прояви като подкрепящ мъж на новата си съпруга Аби Чемпиън, която дефилира по бельо за модното ревю на Victoria's Secret 2025 в сряда.

32-годишният актьор, който се ожени за модела миналия месец, беше видян на розовия килим, обсипан със звезди, преди основните празненства, които се проведоха в Ню Йорк.

Звездата от сериала „Белият лотос 3“, който е син на Арнолд Шварценегер, се присъедини към колегата си Дилън Спраус, като и двамата актьори гордо аплодираха съпругите си от публиката.

Шварценегер беше облечен за случая в стилен ансамбъл, състоящ се от черни панталони и обикновен черен топ. Той допълни визията си с кожено яке и елегантни черни мокасини.

28-годишната Чемпиън демонстрира различни визии, с които дебютира на подиума на Victoria's Secret, включително прозрачна розова нощница тип „кукла“ и привличащи вниманието черни крила (на основната снимка).

Ревюто и дебютът на Аби като ангел на хитовия бранд идва само месец след като двойката си каза „Да“ по време на пищна сватбена церемония в Айдахо, на която присъстваха звездните членове от клана Шварценегер, включително актьорът Крис Прат, който е женен за сестрата на Патрик – Катрин.

Източник: Tialoto.bg