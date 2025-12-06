IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Защо Джордж Клуни се ядосал на Брад Пит в далечната 1991 г.?

Разберете повече за приятелските войни между двете холивудскси звезди

06.12.2025 | 01:25 ч. 0
Снимка: Getty Images

Джордж Клуни и Брад Пит са едни от най-желаните мъже в Холивуд, известни със своя чар и харизма. Двамата са също така и добри приятели извън екрана, като през последните години ги виждаме все по-често заедно на светски събития и червени килими. Говори се, че работят и по продължение на „Бандата на Оушън“, което цели да събере отново старата банда, включително Джулия Робъртс и Мат Деймън. 

Но в миналото не всичко е било цветя и рози за Клуни и Пит. Дори е имало момент, в който Джордж е бил страшно ядосан на най-добрия си приятел и отказвал дълго време да гледа филм с негово участие. 

Докато говори за ранните дни на кариерата си, 64-годишният Клуни каза пред Sunday Times, че все още ясно си спомня желанието си да излезе от познатия образ на телевизионен актьор и да започне да бъде припознаван като сериозен филмов персонаж. Но точно когато смятал, че мечтата му ще се сбъдне и ще получи ролята на Джей Ди в „Телма и Луиз“, възможността му е отнета не от кого да е, а от самия Брад Пит. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

брад пит и джордж клуни
