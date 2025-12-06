Вдовецът на Тина Търнър си има нова приятелка, влюбен е в 60-годишна американка

69-годишният вдовец на Тина Търнър отново е открил любовта в лицето на 60-годишна американска вдовица.

Съкрушен от мъка, съпругът на музикалната легенда се оттегли от обществения живот след смъртта ѝ през 2023 г. в разкошния им дом край езеро в Швейцария.

Но сега Ервин Бах отново е щастлив, 30 месеца след като светът оплака загубата на кралицата на рокендрола от Нътбуш, Тенеси.

Германският музикален продуцент очевидно е горд да покаже новата си любов – бляскавата американска вдовица Кристина дьо Лабушер. Новата двойка беше снимана на шопинг из луксозни дизайнерски магазини в италианската модна столица Милано.

Досега малко се знае за новата спътница на Бах. Тя е 60-годишна жена, живее близо до град Гщаад и губи съпруга си филантроп, френски аристократ Пиер дьо Лабушер, в същата година, в която Тина почина на 83 години. Смята се, че двамата с Ервин се запознават през 2024 г.

Дьо Лабушер е и член на настоятелството на Американския университет в Париж, където биографията на нейните възпитаници я описва като „покровител, активно участващ в няколко художествени институции в Швейцария“.

