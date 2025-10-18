София Ричи бременна за втори път

София Ричи отново е бременна! 27-годишната моделка чака второто си дете от съпруга си Елиът Грейндж. В деня, в който обяви създаването на модната си марка, тя разкри, че чака бебе.

Звездата публикува селфи в огледалото, на което показва наедрялото си коремче. София е в къща, по кафява блуза на бели точки и тъмен панаталон е. Тя е повдигнала блузата, за да се види коремчето ѝ.

"На път да основа тези бебета", написала е Ричи, като е сложила емотикон на бебе и е тагнала модната си марка. Моделката веднага събра много честитки за радостната новина.

