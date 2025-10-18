IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Велурът - топ тенденция за есента

Всичко във велур е хит сега

18.10.2025
Вече сме в разгара на есента и видяхме как много нови тенденции завладяха сезона. Но ако говорим конкретно за плата на есен 2025, това е велурът. Той е навсякъде - обувки, дрехи, чанти. С него изглеждаме стилни и елегантни, звезди и инфлуенсъри също го обожават. Част е от каубойският стил, но и от бохо визията. Ето как да го включите в гардероба си, според амириканския "Cosmopolitan".

Велурено яке

През есента започваме да изваждаме връхните дрехи, но първо залагаме на по-леки, сладки и не толкова плътни палта и якета. Но все пак, важно е и те да топлят. Така че - велурените якета са чудесен избор. Може да е тънко есенно велурено яке, приличащо на риза, бомбър яке от велур, велурено палто. Велурените връхни дрехи се съчетават чудесно с дънки. Велурените якета с ресни са много стилни.

Велурени дамски чанти

Дамската чанта е ключов елемент от визията на всяка жена. През тази есен няма да сбъркате, ако се сдобиете с велурена такава. В момента най-модерни са велурените чанти, които са набрани, леко смачкани, които лесно се огъват. Най-хубавото е, че има разнообразие - може да изберете велурена чанта през рамо, велурена чанта тип кофа, малка велурена чанта с къса дръжка или XXL велурена чанта.

есен мода тенденции велур
