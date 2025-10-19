Дженифър Лопес ще пази бъдещите си връзки в тайна

Дженифър Лопес повече няма да говори публично за личния си живот.

56-годишната актриса и певица, която е била омъжена четири пъти и финализира развода си с Бен Афлек през януари, призна колко трудно е било за нея да изживява връзките си под светлините на прожекторите. В гостуване в шоуто на Хауърд Стърн на 15 октомври, водещият я попита дали някога ѝ се е струвало, че връзките ѝ са „обречени още от самото начало“. Лопес се засмя и отговори с „не“.

„Живея живота си на глас – дори и да съм в публичното пространство, аз винаги съм искала да споделям живота си с някого. Искам някой да е до мен, когато имам големите си моменти на червения килим, когато съм в разгара на работа, или просто когато отидем до магазина“, каза тя.

Въпреки това Лопес призна, че вече е променила отношението си.

„Мисля, че сега, след всичко, което се случи през последните години с мен и децата ми, искам да запазя тази част от живота си много по-тиха и лична“, каза певицата, която има 17-годишни близнаци от брака си с Марк Антъни.

Тя допълни, че е трудно да не споделя, защото това са „огромни моменти, които ти се иска да изкрещиш на целия свят“.

Но, по думите ѝ, когато си на такова ниво на слава, се налага компромис: „Животът е благословен, но изисква и корекции.“

Освен Афлек, Лопес е била омъжена за Охани Ноа (1997 г. –1998 г. ), Крис Джъд (2001 г. –2003 г.) и Марк Антъни (2004 г. – 2014 година). С Бен се венчаха през юли 2022 г., но две години по-късно обявиха раздялата си.

В интервюто си със Стърн тя призна, че никога не се е чувствала истински обичана. Но добави, че самата тя е обичала. Въпреки това според Лопес бившите ѝ партньори „просто не са били способни да я обичат".

„Те трябва първо да обичат малкото дете вътре в тях, за да могат да обичат друг човек. Получавах къщи, пръстени, бракове... но не получавах любов. И аз самата не обичах себе си“, признава тя, цитирана от The Independent.

Любопитното е, че изповедта ѝ дойде само дни след като за първи път от раздялата си Лопес и Афлек се появиха заедно публично – на премиерата в Ню Йорк на новия ѝ филм „Kiss of the Spider Woman“, продуциран от компанията на Афлек и Мат Деймън - Artists Equity.

„Тя е невероятна във филма. Още от самото начало знаех, че Дженифър ще даде всичко от себе си – и го направи. Работи неуморно. Вижда се целият ѝ талант. Тя е човек, израснал с класическите мюзикъли“, каза Афлек в интервю на премиерата.

Бившата двойка финализира развода си през януари. Финансовите подробности останаха в тайна, но според Daily Mail са се разбрали всеки да запази това, което е спечелил по време на краткия им брак.