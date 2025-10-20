Завиждали на Гуинет Полтроу за целувките с Тимъти Шаламе

Гуинет Полтроу разкри, че всичките ѝ приятелки ѝ завиждат. А причината е, че тя се е целувала с Тимъти Шаламе.

53-годишната актриса и 29-годишният актьор участват заедно във филма "Marty Supreme", който ще излезе по кината през декември. Там играят влюбена двойка. Всичките приятелки на Гуинет, които са майки, ѝ завиждали, когато се появили снимки от заснемането на филма, които показват как Тимъти и Полтроу се целуват.

"О, Боже, всички мои чатове от майчинските групи бяха пламнали. Всеки казваше: "Да, Гуинет Полтроу, вземи го!". И аз: "Хора, успокойте се"", разказва звездата пред британското "Vogue".

Гуинет не знаела, че Шаламе има връзка с риалити звездата Кайли Дженър. Тя попитала актьора дали има приятелка.

