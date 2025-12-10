Вижте коледната картичка на крал Чарлз и кралица Камила

Крал Чарлз и кралица Камила са готови за празничния сезон.

Кралската двойка показа ежегодната си коледна картичка на 6 декември. Тя включва снимка на 77-годишния крал и 78-годишната му съпруга, направена по случай 20 години от сватбената им церемония по-рано тази година.

Снимката, заснета от фотографа Крис Джаксън, показа монарха и Камила във вила „Волконски“ в Рим, когато кралското семейство беше там през април. Кралицата носи бежова-бяла рокля тип палто от Anna Valentine, която е допълнила с брошка на лилия. От своя страна, крал Чарлз е облечен със син костюм на райе, бяла риза и бежова вратовръзка.

„Пожелаваме ви много щастлива Коледа и Нова година“, гласи съобщението в картичката, поставено до снимката.

Въпреки че снимката не е много празнична, особено за Коледа, тя може да крие няколко скрити послания.

Като за начало, изборът на цветове съвпада с цвета на годината. Преди няколко дни Pantone обяви цвета Cloud Dancer като своя избор за 2026 година. Той се характеризира като „възвишен бял неутрален цвят, чието проветриво присъствие действа като шепот на спокойствие и мир в шумен свят“. Бялото също така е подходящ избор за снимката, като се има предвид, че тя е направена в чест на 20 години от брака на Чарлз и Камила. Като друга почит към годишнината, кралицата консорт носи брошка на лилия – символ на любовта.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg