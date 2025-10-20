Емили Ратайковски събра погледите по розово бельо

Емили Ратайковски е свикнала да очарова с външния си вид. 34-годишната моделка редовно показва секси снимки по бельо и бански в профила си в Instagram.

Миналата седмица тя пък присъства на ревюто на "Victoria's Secret" в Ню Йорк. Там звездата също събра всички погледи и предизвика фурор с визията си.

Емили дефилира по романтично розово бельо. Тя носи розови бикини тип прашка, розов сутиен, розови сандали на висок ток с връзки, дълги до коляното.

Вместо ангелски крила, Ратайковски пък носи прикрепено огромно розово цвете и така прилича на истинска вълшебница.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net