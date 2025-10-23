Мери Бойс Бенд" представи новата си песен "Моето момче". Тя е петият сингъл от предстоящия нов албум, посветен на 30-ата годишнина на бандата.

Групата издаде и дебютния си албум "Непознати улици" на грамофонна плоча.

"Понякога си поплакваме, докато слушаме плочата. Да си пуснеш с приятели грамофона е невероятно изживяване. Албумът "Непознати улици" е създаван доста дълго време. Ще чуят мен с различните ми гласове - от началото на 90-те, края на 90-те, в началото на Милениума. Този албум е букет от гласове", сподели певицата Мария Мутафчиева в студиото на "България сутрин".

На групата ѝ предстои голям концерт със симфоничен оркестър на 21 ноември в зала "България". "Години наред сме мечтали с момчетата - това ще бъде цялостно поднасяне на нашите песни по интересен начин, допълнено от класически музиканти и певци", каза Мутафчиева.

В нова песен "Моето момче" много слушатели откриват човек до себе си.

"Като чуят "Моето момче със сини очи" казват "За мен е писано". Хубаво е, когато хората припознават текста и песента за своя", не скри задоволството си певицата в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя призова младите изпълнители да бъдат себе си, да не влизат в измислена роля, за да докоснат публиката.

"България има много талантливи млади хора и трябва да ги показваме", призова вокалистът на "Мери Бойс Бенд".