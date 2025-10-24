Ким Кардашиян разкри, че има мозъчна аневризма

Ким Кардашиян разкри шокираща диагноза.

В емоционален откъс от новия сезон на реалити поредицата „The Kardashians“, излъчен по време на премиерата, 45-годишната звезда се вижда как влиза в ядрено-магнитен скенер, а след това казва на семейството си: „Имаше малка аневризма.“ По-голямата ѝ сестра, Кортни, гледа изненадано и възкликва: „Уоу!“ На въпрос на близките ѝ каква е причината, лекарите обяснили: „Просто стрес.“

Създателката на SKIMS има достатъчно поводи за напрежение — в други кадри от епизода тя се разплаква, след като признава, че се затруднява с част от адвокатския изпит, който подготвя. Малко след това откровение, клипът преминава към момент, в който Ким говори със сълзи в очите за развода си с Кание Уест — бащата на четирите ѝ деца.

„Щастлива съм, че приключи. Бившият ми ще бъде част от живота ми, каквото и да стане — имаме четири деца заедно“, казва тя. По-късно се вижда как седи на масата и признава: „Снощи просто си казах — "Защо, по дяволите, ми се случва това?“

Мозъчната аневризма представлява „изпъкване или подуване на кръвоносен съд в мозъка“. Те се срещат често и повечето не са опасни, стига да не се спукат. Ако обаче това се случи, може да доведе до мозъчен кръвоизлив — форма на хеморагичен инсулт.

Кардашиян отдавна споделя пред камерите трудностите, които преживява след раздялата си с Кание. В премиерния епизод на „The Kardashians“ тя признава, че кожното ѝ заболяване — псориазисът — се е върнало именно заради стреса.

„Не бях имала псориазис, откакто се разведох, и сега отново се появи. Вероятно съм по-напрегната, просто защото трябваше да пазя определени неща с всички сили“, казва тя.

Ким подчертава, че основният ѝ приоритет са децата — Норт (12 г.), Сейнт (9 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.). Споделя, че едно от тях вече е чуло за поведението на баща си.

„Те ще научават неща, ще пораснат, ще виждат. Моята работа като майка е, когато тези неща се случват, просто да се уверя, че са защитени“, обяснява Ким.

По отношение на връзката си с Уест, тя признава: „Винаги ми беше жал, винаги го защитавах и исках да му помогна.“ Проявах Стоклохмски синдром с него. Дълго време си мислех: „Трябваше да остана“ или „Може би щях да го оправя.“ Но този път за първи път не почувствах лична отговорност.“ „Толкова е тъжно“, добавя тя за това къде са стигнали двамата.