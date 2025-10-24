Музика, филми, подкасти: Испания преживява момент на обсесия с... монахините

Испания преживява момент на обсесия с... монахините. От поп класации до киноекрани и подкасти, манастирът стана неочаквано модерен - и имиджът му се продава толкова бързо, колкото сладките тестени изделия, приготвени от испански сестри.

Най-голямата поп звезда в страната, Росалия, току-що пусна албума си Lux, на чиято корица тя е облечена в бяло расо, воал, а лицето ѝ е сияещо като скулптурата на Света Тереза ​​от Авила на Бернини.

Естетическият скок на каталунската певица от мотоциклети към мистицизъм отразява възродения интерес към религиозните образи сред поколението Z. Манията е наречена „Nunmania“ (монахиня-мания) от El Pais.

Албумът на Росалия, съчетаващ григорианско пеене от хора на манастира Монсерат с електронни бийтове, идва редом с други успехи, вдъхновени от манастира, като например награден филм за съвременния живот, далеч от светското и култов подкаст, посветен на монахините от 16-ти век.

Филмът „Los Domingos“, режисиран от Алауда Руис де Асуа, който ще излезе този месец, спечели престижната награда „Златна мида“ на филмовия фестивал в Сан Себастиан. Той разказва историята на тийнейджърка, която шокира светското си семейство, като обявява намерението си да влезе в манастир.

„Юношеството е време на копнеж и идентичност“, каза Руис де Асуа пред новинарския уебсайт El Confidencial. „Затвореният живот плаши хората, но може би тази тишина също привлича.“ Съчетанието от бунт и оттегляне във филма е резонирало с младата публика."

Подкастът Las hijas de Felipe, от историчките Ана Гарига и Кармен Урбита, превърна живота в манастир в популярно съдържание. Със слогана „Всичко, което ти се случва, вече се е случило на монахиня през 17-ти век“, той събра хиляди слушатели и вдъхнови водещите да напишат книга.

Те преразглеждат фигури като Тереза ​​и Сор Хуана Инес де ла Крус като ранни влиятелни фигури в областта на интелекта и женската автономност. Предстоящата им книга, чието английско издание е озаглавено „Convent Wisdom: How Sixteenth-Century Nuns Can Save Your Life“, споделя съвети, вариращи от това как да се прави бюджет до справяне с „спадове в творчеството“.

Социолозите също така отбелязват паралелно възраждане на католическата вяра сред хората под 35 години. Въпреки че редовните неделни богослужения не са особено посещаеми, участието на младежите във фестивали и ретрийти, основани на вяра, се увеличава, казват анализатори, водено от постпандемичната умора и търсенето на смисъл отвъд консуматорството.

Данните от щатската социологическа агенция CIS показват, че след години на рязък спад, 2021 г. е повратна точка сред младите хора на възраст между 18 и 24 години. Тогава 33,9% са се смятали за католици, най-ниският дял в историята, но тази година цифрата достига 38,5%, с подобен ръст сред тези на възраст между 25 и 34 години.

Данните от Испанската католическа църква показват дългогодишен спад в религиозните призвания. Например, броят на монахините е намалял с близо 20% за седем години. Но някои ордени в региони като Бургос, Сория и Авила съобщават за манастири, пълни с млади испанци, както и с монахини от Латинска Америка, Полша и Филипините.

В мадридския доминикански манастир „Лас Дуеняс“, сестра Мария де ла Пас казва, че приветства промяната.

„Ако хората започнат да питат коя е била Тереза ​​Авилска, това е добре“, усмихва се тя пред The Times. „Молим се за всички, дори за влиятелните личности.“

Дали манията ще надживее сезонния пик, остава несигурно. Но засега Испания – отдавна притисната между католическото си наследство и светското си настояще – изглежда е донякъде очарована от монахините.

Призивът на Света Тереза ​​„нека обичаме добродетелта и това, което е добро вътре в нас“ може би ще се превърне в слоган на тениска.