Първата таро карта в четенето е Шестица чаши обърната.

Когато тя се появи в четене на таро карти, запитайте се дали се вкопчвате в миналото и губите връзка с настоящето. Размислите и носталгията могат да породят положителни или отрицателни емоции. Когато се окажете в ситуация, в която мислите за нещата „както са били преди“ и не живеете в настоящето, пропускате възможностите точно пред вас.

Добре е да се отдадете малко на спомени за миналото, стига да разбирате, че истинската и трайна промяна може да се случи само в настоящия момент. Тази таро карта е като възможност да се помирите с миналото, за да можете да се съсредоточите върху настоящето и да продължите щастливи напред. Учете се от грешките си, прощавайте на другите и на себе си и не забравяйте, че животът непрекъснато се развива. Освободете миналото и насочете вниманието си към настоящето.

Обърнатата Шестица чаши може също да е знак, че сте загубили връзка с вътрешното си дете и животът е станал скучен, повтарящ се и „застоял“. Може да сте затворени за нови възможности и дарове от вселената. Отворете се за хубавите неща в живота и те ще дойдат.

Източник: Седмична таро прогноза за 27 октомври – 2 ноември