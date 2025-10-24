Двучасовият финал на "Stranger Things" ще бъде излъчен по кината

Двучасовият финал на сериала „Stranger Things“ („Странни неща“) ще излезе и по кината. Заключителният епизод, озаглавен „The Rightside Up“, ще направи премиерата си едновременно в Netflix и в над 350 киносалона на 31 декември, от 17:00 ч. тихоокеанско време (03:00 ч. българско време на 1 януари 2026 г.), като ще се прожектира до Нова година. Това ще бъде първият случай, в който епизод от сериал на Netflix ще има официална премиера н киносалон.

От компанията уточняват, че точният списък с кината ще бъде обявен по-късно.

В скорошно интервю за корицата на Variety, посветено на финалния сезон на „Stranger Things“, създателите на сериала Мат и Рос Дъфър споделят желанието си епизодът да бъде прожектиран по кината едновременно с пускането му в платформата на Netflix в навечерието на Нова година.

„Хората не осъзнават колко време и усилия се влагат в звука и картината. Освен това, има нещо специално в това да преживееш финала заедно с останалите фенове“, казва Мат.

„Ще е невероятно. Феновете ще могат да гледат с други фенове и да го преживеят като общо събитие — би било страхотно“, допълва той.

Въпреки че Netflix традиционно избягва да пуска оригиналните си продукции в киносалони, платформата все по-често прави изключения за определени филми. Например Грета Гъруиг договори IMAX прожекции за предстоящата си продукция „Нарния“ („Narnia“), която ще излезе догодина. Обикновено основните ѝ кандидати за „Оскар“ — сред които тази година са „Франкенщайн“ („Frankenstein“), „Джей Кели“ („Jay Kelly“) и „Къща от динамит“ („A House of Dynamite“) — имат ограничени прожекции в избрани кина преди да се появят в платформата.

След летния си успех в Netflix, анимацията „KPop Demon Hunters“ също оглави боксофиса по време на специални „sing-along“ прожекции, а компанията вече обяви, че филмът ще се завърне по кината за Хелоуин уикенда, включително в трите най-големи вериги — AMC, Regal и Cinemark.

Когато Variety интервюира главния директор по съдържанието на Netflix Бела Баджария през септември, тя първоначално отхвърля идеята финалът на „Stranger Things“ да се показва по кината:

„Много хора — наистина много хора — вече са гледали „Stranger Things“ в Netflix. Сериалът не страда от липса на разговори, общност или фенска ангажираност. Смятам, че пускането му в Netflix дава на феновете точно това, което искат“, споделя тя мнението си.

След публикуването на статията обаче феновете започват масово да изразяват в социалните мрежи желанието си за кино прожекции на финала. Под публикация на Variety в Instagram с над 40 000 харесвания, коментари гласят: „Пропусната възможност за Netflix да направят още пари… ако беше в кината, щеше да е огромно събитие, хората щяха да се обличат като за „Барби““ и „Netflix грешат. Индустрията има нужда от повече кино-вълнение и култура на общо преживяване.“