Децата на актьорите от сериала „Приятели“ – Къде са те днес

Сериалът „Приятели“ се превърна в културен феномен, харесван от няколко поколения и предизвикващ интерес близо 30 години след последния епизод.

Много деца и тийнейджъри по целия свят израснаха с историите на шестимата приятели, с тяхното ежедневие, хумор, привързаност, добри сърца и много трогателни и забавни моменти.

И както героите в шоуто станаха по-улегнали, създадоха семейства и силни романтични връзки, така и за актьорите животът донесе много радости и любов, а най-големите късметлии сред тях, се радват на прекрасни деца, които продължават техния път.

От Коко Аркет, сладката миниверсия на Кортни Кокс, през децата на Пол Ръд и сина на Лиса Кудроу, децата на онези хлапета от сериала „Приятели“, днес са техните прекрасни наследници.

Запознайте се с децата от актьорския състав на „Приятели“

На снимачната площадка са минали не една и две бременности, сред които Лиса Кудроу (Фийби), която беше бременна в четвърти сезон на сериала, а по-късно Кортни Кокс (Моника) забременя точно за финалните епизоди в десети сезон.

Някои от гост-актьорите, като Рийз Уидърспун (в ролята на сестрата на Рейчъл, Джил), дори кърмиха бебетата си в почивките между снимките.

