Уникалният стил на принцесите Амалия, Алексия и Ариана от Нидерландия

Нидерландските принцеси Амалия, Алексия и Ариана се отличават с уникален стил сред младите европейски кралски особи

Всяка една от сестрите има отличителен моден нюх, който демонстрира традиция, тенденции и индивидуалност

Младите модни икони са дъщери на крал Вилем-Александър и кралица Максима

В Холандия три млади дами вече предефинират какво означава да си кралска особа в очите на обществеността

Принцесите Амалия, Алексия и Ариана се превърнаха в неочаквани модни музи на новото поколение, след като техните визии отразяват баланс между протокол и индивидуалност. Нека разгледаме по-отблизо как всяка от сестрите си изгражда собствена ниша в света на кралската мода.

Източник: Tialoto.bg