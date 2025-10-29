Крис Евънс и Алба Баптиста станаха родители на момиченце

Крис Еванс е баща! Актьорът от Marvel, който изигра Капитан Америка и съпругата му Алба Баптиста са посрещнали първото си дете - момиченце, което са нарекли Алма Грейс Баптиста Еванс. Според информация на таблоидите, детенцето се е родило преди няколко дни в щата Масачузетс, САЩ. Засега двойката не е направила официално изявление.

Любопитното е, че Крис и Алба не само са успели да запазят раждането в тайна, но и никога не са обявявали, че очакват дете.

Слуховете за бременността на португалската актриса тръгнаха след публикация в фен акаунт, който поздрави Крис и Алба по случай Деня на бащата.Коментар на бащата на Алба допълнително разпали спекулациите.

Той написа: „Благодаря ти, скъпи Крис. Твоят ред идва!“

Феновете веднага приеха това като потвърждение, че двойката очаква първото си дете.

Крис Евънс и Алба Баптиста се ожениха на 9 септември 2023 г. на интимна церемония в Кейп Код, на която присъстваха само най-близки приятели и роднини. Двамата имаха връзка от няколко години, но решиха да я направят публична едва девет месеца преди сватбата — в пост в Instagram, който буквално взриви феновете им.

На професионалния фронт, Евънс наскоро се появи в романтичната комедия „Материалистите“ („Materialists“), заедно с Дакота Джонсън и Педро Паскал. Феновете очакват съвсем скоро да се завърне във вселената на Марвел във филма „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“ („Avengers: Doomsday“), макар официално потвърждение все още да няма.

Алба Баптиста, която е родом от Португалия, през 2025 г. участва в комедийния трилър „Гранична линия“ („Borderline“), а съвсем скоро ще я видим и във филмите „Света Мария“ („Mother Mary“) и „Волтрон“ („Voltron“).