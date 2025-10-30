Кристен Бел разкри тайната на успешния брак

Кристен Бел заяви, че бракът изисква много компромиси. 45-годишната актриса е омъжена за Дакс Шепард от 2013 г. и сега разкри тайната на дългогодишните им отношения.

"Не ми харесва идеята, че търсиш своето перфектно парче от пъзела, защото ти също трябва да станеш парче от пъзела, което пасва на някой друг. Така че, ако намериш двама души, които са така: "Да, ние ще накараме това да работи и това означава, че ние постоянно ще правим компромиси и тези компромиси трябва да работят добре за нас". И понякога ще има приливи и отливи, но ние ще правим проверки и създаваме баланс, защото ние ще осъзнаем, че не съм аз срещу теб, а сме ние срещу света", коментира звездата в "Andy Cohen Live".

