Виктория Бекъм се разбира перфектно с жените

Иска да им дава съвети

30.10.2025 | 23:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Виктория Бекъм сподели, че насърчава жените и се разбира с тях. Затова е избрала да се занимава с мода и красота. 51-годишната дизайнерка и бивша певица иска да овласти жените.

Звездата издаде, че трябва една дама да е наистина тотален "задник", за да не се разбира с нея.

Вики е омъжена за бившия футболист Дейвид Бекъм от 1999 г. Питат я дали се е разбирала с приятелките и съпругите на другите футболисти.

"Да. Аз съм момичешко момиче. Имам предвид, трябва да си истински задник, за да не се разбирам с теб, ако си жена", отговаря тя в "SiriusXM".

Пош Спайс казва, че обича жените.

Какво още разкри тя четете в teenproblem.net

звезди Виктория Бекъм жени разбирателство
