Новини

Какво да очаква всяка зодия на Хелоуин?

Прогноза за празника

30.10.2025 | 15:52 ч. 2
Снимка: iStock/svetikd

Хелоуин е на прага ни. Утре, 31-ви октомври, петък, посрещаме зловещия, но забавен празник. И ни чакат много партита, бонбони, вълнуващи преживявания, магични моменти. Какво ще се случи на всяка зодия? Ето прогнозата на "Yahoo! Creators".

Овен

Стават по-уверени на празника. Много са магнетични, могат да поемат творчески рискове или спокойно да отидат под светлините на прожекторите.

Телец

Телците ще жадуват за комфорт и чувственост. Нека се насладят на вечер, в която да се поглезят - да сготвят тематични ястия, да украсят хубаво и да прекарат сладки моменти със специален човек.

Близнаци

Могат да очакват ден, пълен със силни и значими разговори. Важен, смислен разговор или неочаквано съобщение ще разкрие нещо наистина специално за тях.

зодии зодиакални знаци астрология Хелоуин зодии и хороскопи
