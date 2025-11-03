IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синът на Кортни Кардашян и Травис Баркър стана на 2 г.

За повода показаха снимка на Роки

03.11.2025 | 22:15 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Синът на Кортни Кардашян и Травис Баркър навърши 2 годинки. Риалити звездата и барабанистът на Blink-182 много рядко го показват в социалните мрежи, но сега беше направено изключение. За повода музикантът публикува сладка снимка на момченцето. То се казва Роки и се роди на 1-и ноември 2023 г.  На кадъра детето е в гръб. То носи черен потник с номера 13, както и бейзболна шапка.

"Честит рожден ден, мой Роки. Ти си толкова специална душа и ти правиш всеки ден по-светъл. Обичам те. Никой не е по-готин. Китари, барабани, пирати, Boom Boom Pow и Ангъс Йънг завинаги", написал е Травис.

Кортни и Баркър започнаха връзката си към края на 2020 г. През май 2022 г. двамата сключиха брак.

