Синът на Кортни Кардашян и Травис Баркър стана на 2 г.

Синът на Кортни Кардашян и Травис Баркър навърши 2 годинки. Риалити звездата и барабанистът на Blink-182 много рядко го показват в социалните мрежи, но сега беше направено изключение. За повода музикантът публикува сладка снимка на момченцето. То се казва Роки и се роди на 1-и ноември 2023 г. На кадъра детето е в гръб. То носи черен потник с номера 13, както и бейзболна шапка.

"Честит рожден ден, мой Роки. Ти си толкова специална душа и ти правиш всеки ден по-светъл. Обичам те. Никой не е по-готин. Китари, барабани, пирати, Boom Boom Pow и Ангъс Йънг завинаги", написал е Травис.

Кортни и Баркър започнаха връзката си към края на 2020 г. През май 2022 г. двамата сключиха брак.

