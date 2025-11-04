Андре Рийо обявява втори концерт в София

След като разпродаде концерта си на 4 февруари, Андре Рийо и организаторите от BG Sound Stage обявиха втора дата - 3 февруари.

Рийо се завръща за осма поредна година у нас и всичките му спектакли се разпродават до момента.

Концертите му ще бъдат в София в зала „Арена 8888 София”. Българските зрители отново ще могат да чуят любими мелодии, поднесени от Рийо и неговия оркестър „Йохан Щраус”, хор и солисти от различни националности, в репертоар, простиращ се от класически музикални шедьоври до валсове, музика от филми, поп хитове и опера.

„Много съм щастлив, че се връщам отново в София! Топлината и страстта на българската публика винаги ме удивляват, отново и отново. Нямам търпение да споделя новото си шоу с моите почитатели. Нека да създадем незабравими спомени заедно!”, заяви маестрото.

И този път великият цигулар и диригент ще бъде придружен от 60-членния си оркестър и много великолепни солисти от различни националности.

Билети се продават в мрежата на Ивентим.