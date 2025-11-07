IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кендъл Дженър остана гола за ЧРД

Навърши 30 г. и качи провокативни снимки

07.11.2025 | 22:45 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Кендъл Дженър навърши 30 години на 3-и ноември. И моделката доказа, че влиза с гръм и трясък в новото десетилетие от живота си.
Звездата продължава да изглежда толкова секси, както винаги.

Преди дни Кендъл сподели в профила си в Instagram серия снимки от отбелязването на своя рожден ден и показа специалното си парти с близки и приятели. Но после качи и серия провокативни кадри, с които не остави феновете равнодушни. На някои от тях е по бански, на други - гола.

Първо виждаме как моделката позира по изрязан черен бански на екзотично място. После звездата се е отпуснала с книга на хамак, като е само по черно долнище на бански, без горнище и книгата прикрива гърдите ѝ.

Дженър се е снимала и с жълта торта с миди. Шестата снимка най-много очарова последователите ѝ. Там Кендъл е напълно гола на морския бряг. Тя е в гръб и омайва със стройната си фигура. Седмата снимка също е доста гореща. Манекенката лежи на плажа, по зелено долнище на бански е, без горнище, като е прикрила част от гърдите си с пясък.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

звезди Кендъл Дженър тяло рожден ден бански голи снимки
