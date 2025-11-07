Кендъл Дженър остана гола за ЧРД

Кендъл Дженър навърши 30 години на 3-и ноември. И моделката доказа, че влиза с гръм и трясък в новото десетилетие от живота си.

Звездата продължава да изглежда толкова секси, както винаги.

Преди дни Кендъл сподели в профила си в Instagram серия снимки от отбелязването на своя рожден ден и показа специалното си парти с близки и приятели. Но после качи и серия провокативни кадри, с които не остави феновете равнодушни. На някои от тях е по бански, на други - гола.

Първо виждаме как моделката позира по изрязан черен бански на екзотично място. После звездата се е отпуснала с книга на хамак, като е само по черно долнище на бански, без горнище и книгата прикрива гърдите ѝ.

Дженър се е снимала и с жълта торта с миди. Шестата снимка най-много очарова последователите ѝ. Там Кендъл е напълно гола на морския бряг. Тя е в гръб и омайва със стройната си фигура. Седмата снимка също е доста гореща. Манекенката лежи на плажа, по зелено долнище на бански е, без горнище, като е прикрила част от гърдите си с пясък.

