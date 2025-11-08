Издирвана Стефани е открита край Железница

Издирваната Стефани е намерена край Железница тази вечер. Жената е слязла сама от планината и вече е при семейството си, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Намерена е в сравнително добро физическо състояние, но е в тежък емоционален срив, съобщи БНТ.

20-годишната Стефани Сурчева, дъщеря на трагично загиналия колоездач Николай Сурчев, изчезна в четвъртък.

Около 17.00 ч. тя е напуснала дома си, като оставила ключовете си, телефона, личните си документи и пари в дома си. Сигнал за изчезването й подаде майка й.

Днес излезе информация, че охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко", натам се насочиха и спасителните екипи и доброволците, които от рано сутринта издирваха момичето. Основната версия, по която се работеше, е, че Стефани е избягала.

Спасителни екипи, полиция, кучета, дронове и доброволци от рано сутринта се събраха в близост до резиденция "Бояна", за да търсят следа от момичето.

Както в повечето издирвателни акции, имаше група с кучета. На терен бяха 8 оперативни двойки куче и водач.

Малко преди 13 часа обаче спасителите се натъкват на клипа от охранителна камера, на който се вижда как момиче, облечено като Стефани, върви в посока хижа "Алеко" в петък сутринта. Затова и акцията продължи в тази посока.

Красен Георгиев от Планинската спасителна служба поясни, че ще пуснат и дрон в района.