Треньорът на ЦСКА: Изиграхме добър мач срещу силен отбор

"Чаках този момент 10 години и тази победа е специална за мен. Изиграхме добър мач срещу силен отбор, който доминира в първенството. Не позволихме ситуации пред нашата врата, създадохме много пред противниковата. Това заяви старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, след като "червените" спечелиха Вечното дерби с 1:0.

"Искахме да ги изненадаме и се получи. "Левски" може да е първи в класирането, но ние ще се борим до край в мача срещу тях. Най-важно беше духът в съблекалнята. Отборът излезе обединен, вярващ в себе си, готов да се бори. Видях заряд в играчите", допълни той.

"Левски" е достатъчно голям дразнител за нас, трябва да сме смирени дори когато побеждаваме, защото колелото се върти. Вдигаме очакванията към нас. Съжалявам, че отборът стартира по този начин, щяхме да сме на съвсем различно място в класирането. Добре за нас беше, че Ради Кирилов не игра срещу нас, който също е силен един на един", подчерта Янев.

"Искам да похваля всички играчи, целия отбор, защото това е начинът да вървим напред. Играхме допълнителни 20 минути. За първи път виждам да няма червен картон за прийоми от друг спорт, но сме готови да се борим и да преминем през всяка една трудна ситуация. Нужна е много работа и труд, а и вяра в себе си", добави наставникът на ЦСКА.

"Няма по-добър опит от този, който натрупах в последните 10 години. Ако вярваш в себе си, можеш да минеш пред всичко, за да постигнеш това, което искаш", завърши Янев.