Най-добрите упражнения за стягане на долните коремни мускули

Вашето ядро поддържа всяко малко нещо, което правите. Когато ходите, коремните ви мускули активно стабилизират гръбнака. При клякане във фитнеса, ядрото ви се грижи да не се срутите под тежестта. Коремните ви мускули са причината да можете да се изправяте от леглото всяка сутрин.

Излишно е да казваме, че тренирането им е жизненоважно за ежедневието ви – дори ако основната ви цел е само естетика. Ако сте в разгара на пътешествието си към постигане на изящните коремни плочки, идеално. Подкрепяме ви във всяка ваша цел, която ви кара да се движите и да се храните добре – просто помислете и за правилното функциониране на тялото, защото това е също толкова важно, колкото външният облик.

Разработването на добре балансирана тренировка за корем не е лесен подвиг – ядрото ви е съставено от 29 отделни мускула, а вариациите на упражненията са насочени към различни области. Но долната част на корема се смята за трудна за изолиране и таргетиране по време на тренировка. А хубавата новина е, че упражненията за долна част на корема атакуват всички мускули в ядрото, което означава, че са идеалният избор за всяка тренировка.

Много от подбраните от треньори упражнения по-долу ще поставят допълнителен фокус върху мускулите в долната част на корема, но също така ще работят и върху останалите, за да подобрят цялостната функция на торса. Освен това, укрепването на долната част на корема може да помогне за облекчаване на болките в кръста и подобряване на стойката. И това не е всичко. „Тренирането на долната част на корема ще помогне за стабилизиране на торса и ще подобри баланса ви“, казва физиотерапевтът Емили Файет пред Women's Health.

Какво представляват мускулите в долната част на корема?

Ядрото ви е съставено от много повече от коремните плочки. Има прави коремни мускули, коси коремни мускули и напречни коремни мускули.

Долната част на корема се намира в рамките на правите коремни мускули, които са и повърхностният слой мускул, простиращ се надолу по средата на предната част на корема. Това са мускулите за коремни плочки, които много хора се опитват да постигнат. Долната част на корема се счита за долната част на този мускул.

