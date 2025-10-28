Стана ясно кога Пи Диди ще излезе от затвора

Шон „Диди“ Комбс вече вижда светлина в края на тунела. Докато хип-хоп магнатът излежава присъдата си за две обвинения, свързани с проституция, федералните власти официално определиха датата, на която ще излезе на свобода – 8 май 2028 година.

55-годишният Комбс бе осъден на 50 месеца затвор по време на заседание на 3 октомври. Това включва и 12-те месеца, които вече е прекарал зад решетките след ареста си от септември 2024 година.

Рапърът, известен с хита „Shake Ya Tailfeather“, беше оправдан по по-тежките обвинения за трафик на хора и рекет през юли, но все пак получи ефективна присъда.

Съдия Арун Субраманиан обясни мотивите си, като отхвърли искането на прокуратурата за 135 месеца затвор (повече от 11 години), смятайки го за прекомерно, но също така посочи, че поисканите от защитата 14 месеца „не биха били достатъчни“.

„Необходимостта от обща превенция изисква значителна присъда. Трябва да бъде наложено сериозно наказание, което да служи като пример както за насилниците, така и за жертвите“, заяви Субраманиан.

Решението обаче не беше посрещнато добре от адвокатския екип на Комбс. Главният му защитник Тени Герагос заяви пред ABC News, че клиентът ѝ е оправдан по всички по-сериозни обвинения и че присъдата е "несправедливо тежка"

„Журито ясно заяви с присъдата си, че го оправдава по обвиненията за трафик на хора и рекет. "Невинен" означава "невинен“, каза тя, цитирана от E!News. Герагос добави, че целият процес е променил Комбс: „От цялото си сърце мога да кажа – след всички часове, които прекарах с него в подготовка за делото – че той вече е различен човек.“

Адвокат Александра Шапиро, която ръководи апелативния екип на Комбс, заяви, че решението на съдията е в „пълно противоречие с присъдата на журито“.

„Съдията действаше като тринадесети заседател. Наказанието беше продиктувано от поведение, което журито вече отхвърли. Те оправдаха г-н Комбс по всички обвинения, свързани с принуда“, коментира тя.