Еди Мърфи: Да бъдеш Еди е прекрасно, животът ми е уникален

Има самочувствие, има и онова почти магическо, непоклатимо самоуважение, което Еди Мърфи носи като корона.

„Най-голямата ми благословия е, че обичам себе си. Винаги съм се обичал, винаги съм бил най-големият си фен. И това е в основата на всички решения, които взимаш. Някои хора минават през целия си живот и чак накрая казват: "Най-накрая се обичам." Аз стартирах оттам“, казва легендарният комик и киноикона, в рядко интервю за Peoplе.

Кариера, която продължава половин век

Догодина той отбелязва 50 години в шоубизнеса — и празнува юбилея с документалния филм „Да бъдеш Еди“ ("Being Eddie") в Netflix. „В този бизнес хора идват и си отиват. Повечето не стигат до 50 години“, казва той.

Пътят му започва в началото на 80-те със стендъп, а после идват първите хитове: „48 часа“ ("48 HRS."), „Разменени места“ ("Trading Places"), „Ченгето от Бевърли Хилс“ ("Beverly Hills Cop"). Следват още успехи като „Смахнатият професор“ ("The Nutty Professor"), „Момичета от мечтите“ ("Dreamgirls") и, разбира се, „Шрек“ ("Shrek"). И няколко страховити провала като „Приключенията на Плутон Наш“ ("The Adventures of Pluto Nash").

В документалния филм Мърфи разкрива как именно любовта към себе си го е пазила от пропасти — от наркотиците, от алкохола, от капаните, в които негови идоли и приятели са пропадали. За първи път показва и дома си в Лос Анджелис, и личния си свят — съпругата му Пейдж Бътчър и десетте му деца.

"Да бъдеш Еди е прекрасно"

„Да бъдеш Еди е прекрасно. Животът ми е абсолютно уникален“, казва той.

Той е роден в Бруклин. Когато е още дете, баща му Чарлз — вече разделен с майка му Лилиан — е убит от жена, с която се срещал.

„Сигурен съм, че ме е повлияло по куп различни начини. Имаше много травма — и ние сме оформени от тези неща“, казва Мърфи.

Майка му по-късно се омъжва за Върнън Линч-старши — човек, който според Еди буквално запълва празнините в живота му.

„По Божията милост майка ми се омъжи за невероятен, стабилен мъж, който ми даде всичко. Това е нещо огромно“, споделя той.

Тийнейджърът Мърфи вече владее имитациите до съвършенство и е убеден, че ще стане звезда. След стендъпа в Ню Йорк идва „Saturday Night Live“, а после — Холивуд, който го посреща със светкавичен успех.

„Когато се опитвам да съм смешен, съм смешен“, казва той.

Мърфи е един от малцината актьори, способни да изиграят множество персонажи в един филм — както прави в "Пристигане в Америка" и "Смахнатият професор". Има номинация за „Оскар“ за „Dreamgirls“, и критически триумф с "Долемайт е моето име".

Пълният кръговрат на Еди Мърфи

Но има и болки. След „Вампир в Бруклин“ провалите зачестяват.

Критиките го нараняват — особено когато Дейвид Спейд в „Saturday Night Live“ показва снимката му с думите: „Вижте деца, падаща звезда.“

Това го държи далеч от шоуто десетилетия.

Едва през 2019 г. Мърфи се връща като водещ — подкрепен от Дейв Шапел, Крис Рок и Трейси Морган.

„Беше пълен кръговрат. Страхотно е да виждаш какво влияние си имал“, казва той.

Най-голямото щастие и най-тежката мъка

В документалката той признава, че е плащал погребенията на свои идоли: „Когато Ред Фокс си отиде — аз трябваше да го погреба. Погребах и Рик Джеймс. На Бъкхауит му купих надгробен камък.“

Най-тежката загуба остава брат му, комика Чарли Мърфи, който умира от левкемия през 2017 година.

Днес най-голямата му гордост е семейството. С първата си съпруга Никол има пет деца, след това идват още три от други връзки и две от Пейдж Бътчър.

„Не съм планирал да имам десет деца. Но е най-хубавото нещо на света. Ако можеш да си позволиш толкова деца — имай колкото можеш. Страхотно е“, признава той.

„Най-важното е, че всичките ми деца са свестни хора. Нямам нито едно гнило. И вярвам, че поне малко от това идва от мен“, казва той.

Тази година синът му Ерик се ожени за Жасмин Лорънс — дъщеря на Мартин Лорънс.

„Какво ме прави най-щастлив сега?“, повтаря въпроса и отговаря на него: „Да бъда Еди. Да имам семейството си около себе си. Да съм в този невероятен бизнес толкова дълго. Да тръгна от нищото и да стигна дотук. Да видя всички промени, през които сме минали. Толкова много неща има, за които да съм щастлив.“