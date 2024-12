Еди Мърфи и Мартин Лорънс стават роднини - децата им ще се женят

Еди Мърфи и Мартин Лорънс са напът да станат семейство, след като децата им обявиха годежа си. Ерик Мърфи поиска ръката на Джазмин Лорънс на 27 ноември, точно ден преди Деня на благодарността. Двойката обяви щастливата новина чрез видео, споделено в социалните мрежи три дни по-късно.

На фона на песента Spend My Life with You („Да прекарам живота си с теб“) на Ерик Бенет, в началото на клипа се вижда как Ерик украсява цяла стая със свещи и букети от рози, като покрива дори пода с розови листенца. След това се пренасяме в истинския момент, когато Джазмин е изненадана от действията на своя приятел, докато влиза в стаята за първи път.

