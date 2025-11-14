Легендата Дейвид Ковърдейл обяви края на великата си кариера

Легендата на рок музиката Дейвид Ковърдейл обяви оттеглянето си от музикалната сцена.

74-годишният музикант, вокалист на Deep Purple и създател и фронтмен на Whitesnake, сподели решението си в специално видео, публикувано в Instagram.

"Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри на Snake, имам специално съобщение за вас. След повече от 50 години невероятно пътуване с вас – с Deep Purple, с Whitesnake, с Джими Пейдж – през последните няколко години ми стана много ясно, че е време да окача рокендрол обувките си с платформа и тесните си дънки."

„Но за мен е време да приключа. Обичам ви от сърце. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ме подкрепиха в това невероятно пътуване: на музикантите, екипа, феновете и семейството. Това е невероятно. Но за мен е време просто да се наслаждавам на пенсионирането си. Сбогом.", заяви вокалистът.

Дейвид Ковърдейл се счита за един от най-големите гласове в хард рока, като неговата работа с Deep Purple и Whitesnake е повлияла на множество рок групи.