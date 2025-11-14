Майкъл Кейн и Матю Макконъхи ще клонират гласовете си с помощта на AI

Актьорите Матю Макконъхи и Майкъл Кейн се обединяват с AI компанията ElevenLabs, за да създадат виртуални версии на емблематичните си гласове.

Макконъхи влиза и като инвеститор, като сумата не се разкрива. Той работи с нюйоркската ElevenLabs още от създаването ѝ през 2022 г., а сега използва технологията им, за да предложи испаноезична аудио версия на своя бюлетин „Lyrics of Livin’“, прочетена с неговия собствен глас.

В изявление Макконъхи казва: „Още от първия ни разговор съм впечатлен как екипът на ElevenLabs превърна магията на основната си технология в продукти, които творци, компании и разказвачи използват всеки ден. Пуснах бюлетина "Lyrics of Livin’" като начин да споделям истории и идеи в собствения си глас с хората, които искат да слушат. А сега, благодарение на ElevenLabs, ‘Lyrics of Livin’’ се разширява с издание на испански, което ни позволява да достигнем още повече хора. На всички, които развиват гласови технологии: продължавайте. Помагате ни да създадем бъдеще, в което можем да погледнем нагоре от екраните и да се свържем чрез нещо толкова непреходно като самото човечество — нашите гласове.“

По силата на договора на Кейн с ElevenLabs 92-годишният британски актьор се присъединява към новата платформа Iconic Voice Marketplace — място, където компании и творчески екипи могат да поискат одобрение да използват гласа му в проекти и съдържание (включително за аудио книги и статии).

Във видео, разпространено от ElevenLabs, може да се чуе неговата AI версия.

В гласовото му интро се казва: „Всеки нов технологичен пробив се посреща с предпазливост — и с право. Но всеки път човешкият стремеж към страст, изкуство и креативност побеждава. Защото технологията е само средство. Това е човечността — усилена.“

Кейн се присъединява към други знаменитости, чиито гласове вече са достъпни чрез платформата — сред тях Лайза Минели, Джуди Гарланд, Джон Уейн, Лорънс Оливие, Джийн Харлоу, Лана Търнър, Мая Анджелоу, Алън Тюринг и Бейб Рут. Гласът на Макконъхи засега не е част от платформата. Според ElevenLabs Iconic Voice Marketplace „решава ключово етично предизвикателство в AI медийното производство, като позволява етичното използване и лицензиране на някои от най-разпознаваемите гласове в света“.

В изявление от името на компанията Кейн казва: „Години наред съм давал гласа си на истории, които са докосвали хората — истории за смелост, за ум, за човешкия дух. Сега помагам на другите да открият своя глас. С ElevenLabs можем да съхраняваме и споделяме гласове — не само моя, а на всеки. ElevenLabs са на самия връх на технологиите, използвайки иновация не за да заменят човешкото, а за да го отпразнуват. ElevenLabs дава на всеки инструменти да бъде чут. Не става дума за замяна на гласове. Става дума за усилването им, за отварянето на врати за нови разказвачи навсякъде. Прекарах живота си в разказване на истории. ElevenLabs ще помогне на следващото поколение да разкаже своите.“

Iconic Voice Marketplace е двустранна платформа, която позволява на компании да заявят достъп до даден талант за кампании, партньорства и творчески инициативи. ElevenLabs свързва заявителя с притежателя на съответния бранд или права върху интелектуалната собственост, а след като постигнат съгласие, използват технологията, за да оформят партньорството или лиценза.

„Новата платформа показва как AI може отговорно да разширява възможностите за студия и таланти, като същевременно подобрява самото разказване на истории“, казва изпълнителният директор и съосновател на ElevenLabs Мати Станишевски.

Той определя Кейн като „иконичен творец и глас, чието културно и артистично значение се надяваме да бъде допълнително подчертано чрез тази платформа.“

Миналия месец ElevenLabs обяви търг за обратно изкупуване на акции за 100 милиона долара, който ще позволи на служителите да осребрят част от дяловете си — сделка, която оценява компанията на 6,6 милиарда долара, двойно спрямо оценката ѝ след финансирането в началото на 2025 година. В момента фирмата има над 330 служители — в сравнение със 70 преди година.