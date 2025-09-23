Защо Матю Макконъхи отказа роля за 14,5 милиона?

Матю Макконъхи е отказал голям хонорар, за да бъде възприеман по-сериозно в Холивуд.

В новия епизод на подкаста "The Diary of a CEO", излъчен в четвъртък, 8 септември, 55-годишният актьор разкрива, че някога е отхвърлил щедро предложение от 14,5 милиона долара, защото е искал да се преоткрие в актьорската си кариера.

Това се случва след като взема решение да спре с романтичните комедии и да се насочи към по-сериозни роли.

В средата на 2000-те години той се оттегля в ранчото си в Тексас със съпругата си Камила Алвес Макконъхи. Месеци наред не получава никакви предложения, докато накрая не идва оферта за екшън-комедия.

"8 милиона долара. Прочетох сценария и казах: "Не, благодаря, това са нещата, които вече не правя." Връщат се с предложение за 10 милиона: "Няма да го чета пак, не, благодаря." Връщат се с 12 милиона: "Момчета, предайте им, че казах не, благодаря“, разказва той на водещия Стивън Бартлет.

"И накрая идват с оферта за 14,5 милиона. Казах си: "Добре, я да го прочета пак." Прочетох го отново – същите думи като в предложението за 8 милиона, на което отказах, но написани по-добре", казва актьорът шеговито, цитиран от People.

Въпреки че концепцията му се сторила по-забавна и си представил как може да изиграе ролята, Макконъхи все пак отказва.

"Мисля, че точно отказът на онези 14,5 милиона – година след като обявих, че няма повече да снимам романтични комедии – изпрати ясно послание в Холивуд: "Аха, Макконъхи не блъфира." Имаше нещо в този отказ, което казваше: "Той не просто се е отдръпнал, има план. Отказал е 14,5 милиона? Значи не е под наем“, добавя той.

След този поврат Макконъхи се снима в предизвикателни и разнообразни проекти като „Killer Joe“ (2011 г.), „Mud“ (2012 г.), „Клубът на купувачите от Далас“ (2013 г.), „Професия стриптийзьор“ (2012 г.), сериалът „Истински детектив“ (2014 г.) и „Интерстелар“ (2014 година).

"Щяха ли тези роли да дойдат, ако не бях направил крачка встрани? Не. Не, нямаше", признава той.

В подкаста актьорът разкрива още, че въпреки напрежението по време на 20-месечната си пауза без ангажименти, е знаел, че не може да се върне към романтичните комедии.

"Получавах количество, но не и качество", казва той, като добавя, че е имал нужда от "малко съпротива", за да направи „нещо, което го плаши“ и да излезе от зоната си на комфорт.

Сред най-успешните му романтични хитове са "Сватбеният агент" (2001 г.) и "Как да разкараш гаджето за 10 дни" (2003 година).